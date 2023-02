Bolsonaro usa dado negativo de seu governo para prever recessão com Lula

Caio Castro nega jantar com Bolsonaro nos Estados Unidos

Vale lembrar que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a gestão do país em 1° de janeiro. O saldo negativo de dezembro ainda é refletido no governo Bolsonaro. Mas, segundo ele, a gestão de Dilma Rousseff (PT) foi pior.

“Os últimos anos do governo Dilma foi marcado pela perda de 2.8 milhões postos de trabalho. Os motivos e as conclusões não são difíceis de observar e entender”, escreveu.

- 2023 promete grande recessão. - O país perdeu 431 mil postos de trabalho em dezembro de 2022. - Os últimos anos do governo Dilma foi marcado pela perda de 2.8 milhões postos de trabalho. - Os motivos e as conclusões não são difíceis de observar e entender. pic.twitter.com/LOQlW9K2WK

Além disso, nessa sexta-feira (3/2), durante o evento Power of the People (Poder para o Povo), promovido pelo grupo de extrema-direita Turning Point USA em Miami, Bolsonaro chegou a dizer que que o Brasil "estava indo bem" em seu governo . E falou, ironicamente, que não entende o que levou a população a decidir pela eleição de Lula no pleito de outubro de 2022.