Bolsonaro afirma que 'o Brasil estava indo muito bem' no seu governo

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma palestra em Miami, em evento organizado pelo grupo de extrema-direita Turning Point USA (foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o Brasil "estava indo bem" em seu governo. E falou, ironicamente, que não entende o que levou a população a decidir pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro de 2022.A declaração foi dada durante o evento Power of the People (Poder para o Povo), promovido pelo grupo de extrema-direita Turning Point USA em Miami.A plateia que acompanhava a palestra se manifestou em referência a uma possível fraude eleitoral - teoria que não conta com nenhuma prova ou evidência -, ao que o apresentador Charles Kirk, apontado como um dos que financiaram o comício de Donald Trump que precedeu o ataque ao Capitólio, disse já ter "ouvido isso em algum lugar".Apoiadores de Trump alegaram, igualmente sem apresentar provas que fundamentem a afirmação, que a disputa que levou o democrata Joe Biden à Casa Branca não foi transparente.Ainda durante a fala, que durou cerca de 40 minutos, o ex-presidente voltou a repetir declarações feitas durante sua campanha à reeleição.

Ele afirmou que deu autonomia aos médicos para receitar medicamentos durante a pandemia da COVID-19, indo contra o indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Yanomamis

Ao ser questionado sobre o que achava do avanço da esquerda na América Latina, Bolsonaro voltou a citar a Venezuela e afirmou que o estado de Roraima chega a receber centenas de pessoas do país vizinho todos os dias."Por uma cidade do estado de Roraima entram, em média, 700 venezuelanos fugindo da fome, da miséria e da violência. Chegam pesando 15 kg a menos do que eles tinham há alguns anos", afirmou Bolsonaro. Ele não comentou e nem foi questionado a respeito das acusações de que o seu governo não prestou auxílio aos yanomamis no mesmo estado.O ministério dos Povos Indígenas afirmou que, ao longo de 2022, quase uma centena de crianças morreu de desnutrição, pneumonia, diarreia ou malária.Estima-se que, pelo menos, 570 crianças podem ter morrido por contaminação por mercúrio e fome durante o governo Bolsonaro. Mercúrio é comumente usado em garimpos ilegais na região e pode contaminar água usada para consumo e pesca dos povos originários.