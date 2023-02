Janaina Paschoal diz que pedir golpe não é crime e causa bate-boca na CNN

Deputada Janaina Paschoal (PRTB-SP) diz que pedir golpe de estado não é crime (foto: Reprodução/CNN Brasil)

A deputada estadual e professora de direito da Universidade de São Paulo (USP) Janaina Paschoal (PRTB-SP) afirmou que pedir um golpe de estado não é crime, durante uma participação no programa Arena, da. A fala gerou um bate-boca com os outros participantes.Enquanto comentavam sobre as investigações que a Justiça realiza sobre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que invadiram o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 8 de janeiro, a jurista foi questionada pelo economista Joel Pinheiro da Fonseca "se um grupo de pessoas manifestando, exigindo um golpe de estado das Forças Armadas. É crime?".

"Eu entendo que não. Como as pessoas podem pedir a legalização do aborto, a legalização da venda de drogas", afirmou a deputada.A jornalista Raquel Landim, que também integrava a bancada, disse que pedir a ruptura democrática "é claro que é crime". Joel apontou que "espera que seja crime".Posteriormente, Janaina tentou se justificar falando que não era a opinião dela, mas a posição do Direito. Landim rebateu que "não existe a verdade absoluta".Antes, Janaina destacou que pessoas foram "presas na porta dos quartéis, sem que estivessem fazendo absolutamente nada" e que "as pessoas estavam sendo denunciadas sem qualquer prova".