Marcos Do Val pedirá 'afastamento' de Moraes da relatoria de inquérito

Alexandre de Moraes abriu inquérito contra o senador Marcos do Val (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado/EVARISTO SA / AFP)

Após abertura de inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) pedirá à Procuradoria-Geral da República (PGR) a retirada do magistrado da relatoria. O inquérito vai apurar os crimes de falso testemunho, declaração caluniosa e coação no caso de suposta tentativa de golpe denunciada pelo senador, que teria a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado Daniel Silveira.