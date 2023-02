Marcos do Val diz que Bolsonaro o coagiu a participar de golpe de Estado

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) revelou em uma live em redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (2/2), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o coagiu para que ele participasse de um golpe de estado. O parlamentar, eleito em 2018, também anunciou que pretende renunciar o mandato. O mandato de senador tem duração de oito anos.









Embora esteja tentando se afastar do bolsonarismo, durante o seu mandato ele foi um dos defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Conforme o parlamentar, ele não aceitou participar do golpe de Estado para impedir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas ele não espeficiou quando ocorreu a coação.

Senador disse que não gosta de ser chamado de 'bolsonarista' (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Renúncia

Após a denúncia, Marcos do Val foi às redes sociais comunicar aos seus seguidores que vai deixar o mandato.





"Após quatro anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta, comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política. Perdi a convivência com a minha família em especial com minha filha. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor, sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma".

De acordo com o parlamentar, nos próximos dias ele vai pedir o afastamento do Senado e pretende voltar para os Estados Unidos. Conforme o comunicado, a decisão foi tomada em razão de ataques e ofensas vividas nos últimos anos.





"Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim. As ofensas que tenho vivenciado, estão sendo muito pesado para a minha familia. Que Deus conforte os corações de todos os meus eleitores. Desculpem, mas meu tempo, a minha saude até a minha paciência já não estão mais em mim! Por mais que doa, o adeus é a melhor solução para acalmar o meu coração...", escreveu do Val nas redes.