Fala de Aras na abertura do ano Judiciário no STF é mal recebida

Procurador-geral da República, Augusto Aras, participou da abertura do ano Judiciário no STF, nessa quarta-feira (1º/2) (foto: Nelson Jr./SCO/STF) O procurador-geral da República, Augusto Aras, usou sua fala na abertura do ano do Judiciário para defender a "imparcialidade" da Procuradoria-Geral da República (PGR), afirmando que teve atuação "estrategicamente discreta" e que o órgão evitou manifestações de "extremistas de todas as naturezas".

Porém, entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ministros aposentados da Corte, advogados e outros convidados, a fala de Aras foi mal recebida. Além de enxergarem que não o ajuda a mudança de postura para se alinhar ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), consideraram que fez um discurso defensivo, como se tentasse justificar a atuação que teve na gestão de Jair Bolsonaro (PL).









Aras recorreu aos ministros do STF para confirmarem sua justificativa, citando os dois últimos anos do governo Bolsonaro. "Invoco os testemunhos dos ministros desta Corte para dizer o quanto nós fizemos para manter a paz em 2021 e em 2022. E dizer que agiremos preventivamente sempre. E se for necessário reprimir os atentados ao estado democrático de direito, nós assim o faremos", argumentou.

Desconforto

"Li um artigo do ex-senador Demóstenes Torres falando, basicamente, que na hora da batalha não importa o que vai acontecer, mas quem está ao nosso lado na trincheira. O ex-senador, ex-Procurador-Geral de Justiça, um homem erudito, declara seu amor à sua companheira e cita como exemplo a senhora Rosângela Silva", citou, para incômodo dos presentes.





Ao chamar a atenção para o cenário político atual do Brasil, o PGR falou em defesa da liberdade de expressão, mas pediu respeito às instituições. "A polarização política, expressão legítima da intensidade e diversidade da vida democrática em um país plural e multicultural, exige também o respeito às diferenças e a promoção da cultura da tolerância. Esse é um dever permanente de todos", disse.









O procurador observou, ainda, que o momento pede por "pacificação" e fez um breve balanço da atuação da PGR pós-8 de janeiro. Destacou que, até o momento, ofereceu 525 denúncias, 14 pedidos de prisão e nove requerimentos de busca e apreensão.