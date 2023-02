Petista é o primeiro a cumprimentar Lira pela reeleição

O deputado @ArthurLira_ comemora o resultado da eleição, na qual venceu para cumprir o seu segundo mandato consecutivo da presidência da Mesa. pic.twitter.com/lrcv4idDOv %u2014 Câmara dos Deputados (@camaradeputados) February 1, 2023

Reconduzido à presidência da Câmara dos Deputados para o biênio 2023-2024, Arthur Lira (PP-AL) foi cumprimentado efusivamente pelo cearense José Guimarães (PT), quando o resultado foi anunciado. O alagoano recebeu o apoio de 20 partidos na disputa.

Guimarães é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, uma das siglas que apoiaram Lira.





Além do PT, estiveram ao lado de Lira PL, PCdoB, PV, União Brasil, PP, MDB, PSD, Republicanos, PSDB, Cidadania, Podemos, PSC, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Pros, Patriota e PTB. Apenas o partido Novo e a federação Psol-Rede não participaram do bloco de apoio ao presidente reeleito.O político recebeu votação recorde da casa, sendo escolhido por 464 dos 513 deputados federais. Em 1991, Ibsen Pinheiro (à época no PMDB) e João Paulo Cunha (PT), em 2003, eram os recordistas com 434 apoios. Lira superou Chico Alencar (Psol-RJ), com 21 votos, e Marcelo Van Hatten (Novo-RS), que recebeu 19.