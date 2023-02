Reeleito, Lira manda recado: 'Cada um no seu quadrado constitucional'

Lira confirmou favoritismo e foi reeleito na tarde desta quarta-feira (1°/2) presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2023-2024 (foto: Sergio Lima / AFP ) Reeleito presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) disse nesta quarta-feira (1°/2), em discurso de vitória, que cada um dos Três Poderes deve “ficar no seu quadrado constitucional”.









Presidente reeleito da Câmara dos Deputados, ele prometeu seguir devoto à democracia com a “voz firme a favor das prerrogativas e liberdade de expressão de cada parlamentar”.





“O Brasil é uma democracia madura, preparada e feita por uma ampla maioria de pessoas que luta e defende a liberdade”, disse.





Lira ainda repudiou aos ataques aos Três Poderes, feito por bolsonaristas radicais, e afirmou que no Brasil não há mais espaço para “aqueles que atentam contra os poderes”.





“Esta Casa não defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou manifestação que atente contra a democracia", declarou. "Para aqueles que depredaram, vandalizaram e envergonharam o povo brasileiro haverá, sim, o rigor da lei", acrescentou.



Reeleição



Lira confirmou favoritismo e foi reeleito na tarde desta quarta-feira (1/2) presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2023-2024.



Ele venceu Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Chico Alencar (Psol-RJ) com 464 votos dos 513 parlamentares - precisava de, no mínimo, maioria simples, ou seja, 257 votos.





PT, PSB, outros partidos da base do presidente Lula (PT) e outras legendas caminharam consolidadas para reconduzir o favorito Lira. Chico Alencar teve 21 votos, contra 19 de Van Hattem. Cinco parlamentares votaram em branco.



Lula

O deputado disse nessa terça-feira (31/1) que tem relação "tranquila" com Lula e que críticas feitas ao petista no passado "nunca" foram pessoais.



Em 2022, o deputado apoiou a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Porém, desde a vitória de Lula, ele teve diversas reuniões com o petista.





"Nunca fiz críticas ao presidente Lula, nem pessoais nem políticas. Eu as rebatia quando vinham críticas a respeito do orçamento. Eu fazia isso de maneira muito clara. Nada na política interfere. No meu ponto de vista, eu não deixo que os problemas locais de Alagoas interfiram no discernimento do que é melhor para o país e os partidos", garantiu Lira em entrevista à GloboNews. "A relação com Lula é tranquila e amistosa", emendou.





Arthur Lira, de 53 anos, tem longa carreira política. Ele foi vereador de Maceió, capital de Alagoas, entre 1993 e 1998, deputado estadual de Alagoas de 1999 a 2010 e, desde 2011, é deputado federal.