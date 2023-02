'Perderam': reeleição de Pacheco leva termo aos mais comentados nas redes

Com a reeleição, Pacheco vai comandar o Senado em 2023 e 2024 (foto: Agência Senado)

Rodrigo Pacheco (PSD) foi reeleito presidente do Senado, cargo que disputava contra Rogério Marinho (PL). Com a vitória do candidato, que contava com o apoio do PT, o termo “perderam” se tornou um dos mais comentados no Twitter.