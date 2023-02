Pacheco após reeleição: 'Minas é Brasil, e o Brasil é um só'

Pacheco agradeceu aos senadores pela vitória e pela confiança na “missão de presidir mais uma vez o Congresso Nacional”.

'Minas é Brasil e o Brasil é um só', disse Rodrigo Pacheco em discurso após a vitória (foto: Roque de Sá/Agência Senado)



"Exercer esta alta incumbência de presidir um dos Poderes da República é um encargo que me honra e me desafia", disse. “Novamente assumo a presidência deste Senado Federal e do Congresso Nacional com humildade, responsabilidade e comprometimento. Buscarei sempre desempenhar este papel em obediência a Constituição Federal, às leis do nosso ordenamento jurídico e ao regimento interno da Casa”.





Pacheco é reeleito





"Minas é Brasil, e o Brasil é um só", afirmou Rodrigo Pacheco (PSD) ao ser reeleito presidente do Senado Federal. Em discurso após a vitória, o presidente do Congresso Nacional se direcionou ao povo mineiro."Gostaria de dirigir algumas palavras ao povo do meu estado, Minas Gerais, que me confiou a missão de representá-lo nesta casa legislativa. Minas Gerais é, por vezes, tida como um pequeno Brasil por representar suas diversidades geográficas, socioeconômicas e demográficas. Dizia Guimarães Rosa: 'Minas Gerais são muitas'", disse."Ao meu povo mineiro, prometo continuar trabalhando por nossos 853 municípios, que me permitiram entender a imensidão que é o nosso país. Sem prejuízo, prometo igualmente destinar a mesma energia para atender às necessidades de todos os demais estados, municípios e Distrito Federal. Minas é Brasil e o Brasil é um só", seguiu.