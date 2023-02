Pacheco no STF: 'Poder Judiciário mostrou a força de sua resiliência'

Pacheco esteve presente na abertura do ano Judiciário no STF, nesta quarta-feira (foto: Jefferson Rudy/Agencia Senado) O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou a destruição do edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), realizada por extremistas no 8 de janeiro. Em discurso na cerimônia que marcou a retomada dos trabalhos do Judiciário, nesta quarta-feira (1º/2), o parlamentar disse que "o prédio foi devastado", mas que os ministros mostraram "a força de sua resiliência" e não irão "vergar com intimidações".





"O autoritarismo de uma minoria inconformada tentou ameaçar a democracia, mas o poder Judiciário mostrou a força de sua resiliência. Não irá vergar com intimidações. A República Brasileira demonstrou sua resiliência", ressaltou.





Reeleição

Pacheco, que é candidato à reeleição na presidência do Senado, disse que pretende manter um perfil conciliador no Congresso Nacional, em prol da harmonia entre os Poderes. "Todos conhecem meu apreço ao Poder Judiciário pela estabilidade institucional. As ameaças de subversão não encontram eco em mim. No Congresso, tenho primado pela serenidade e pelo equilíbrio na condução dos trabalhos", disse.

O Supremo retomou os trabalhos, após recesso do Judiciário. No entanto, a Corte seguiu trabalhando em regime de plantão, especialmente por conta dos atos terroristas de 8 de janeiro, que resultaram na depredação dos prédios dos Três Poderes. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, ressaltou hoje que os extremistas "não destruíram o espírito da democracia", que "permanece inabalável".

A solenidade contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também compareceram na solenidade: vice-presidente Geraldo Alckmin; procurador-geral da República, Augusto Aras; Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado; ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas; a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão; os ministros Flávio Dino (Justiça), Jorge Messias (AGU); Vinícius Carvalho (CGU); além de embaixadores estrangeiros, chefes de ministérios e convidados.





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também foi convidado para o evento, mas não compareceu porque, no mesmo horário, acontecia a cerimônia do Legislativo de posse dos deputados eleitos. Ainda nesta quarta-feira, o STF realiza a primeira sessão de 2023, com julgamento marcado para às 15h.