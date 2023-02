Em posse, Eduardo Bolsonaro critica STF, TSE e as urnas eletrônicas

Na sessão de posse dos deputados federais, que ocorreu nesta quarta-feira (1º/2), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou o Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atacou as urnas eletrônicas. Não é a primeira vez que o parlamentar ataca as instituições. Durante as eleições de 2022, Eduardo questionou recorrentemente o processo eleitoral brasileiro.





O 'filho 03' do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tomou posse no Congresso Nacional, em Brasília, na manhã de hoje.









Um dos exemplos citados por Eduardo foi o pedido de um grupo de advogados que pedia a suspensão da posse de 11 deputados bolsonaristas. O pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ataques ao STF e TSE





Questionado sobre a relação dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com as instituições e a relação com a invasão no Congresso Nacional, em Brasília, uma vez que eles invadiram e depredaram o prédio em negação a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o parlamentar disse que ninguém é "obrigado" a confiar no resultado das eleições.

"Nós não somos obrigados a confiar cegamente em nenhuma instituição", disse. "Se o TSE abrisse uma investigação, como se espera de todo serviço público, que serviço público serve ao povo e não o contrário", completou o parlamentar.

Eduardo Bolsonaro ainda disse que não vê, em nenhum lugar do mundo, um sistema de apuração igual o do Brasil que funcione. Embora a fala do filho do ex-presidente, o sistema de apuração das eleições brasileira já foi elogiado mundialmente e reconhecido como um processo eleitoral de confiança.

O parlamentar também criticou os ministros do STF. "Eu que sou advogado aprendi que juízes são inertes, eles ficam parados esperando as causas chegarem até eles para eles julgarem", finalizou.