Bia Kicis sobre governo Lula: 'Querem destruir tudo que foi construído'

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) alegou que o novo governo quer "destruir" tudo que foi construído pelo governo Bolsonaro (PL). Aliada do ex-presidente, Kicis destacou a necessidade de ser oposição e barrar projetos que pretendem, na concepção da parlamentar, "destruir o país".



A declaração foi dada em entrevista à TV Câmara, na manhã desta quarta-feira (1º/2), antes da abertura da posse dos deputados.

"Querem destruír tudo que foi construído. Marco de saneamento, reforma trabalhista. Então a gente tem que jogar, se unir, jogar de forma muito organizada, para impedir que o Brasil seja destruído por esse governo", disse.

Com 99 deputados, o PL, sigla da deputada e do ex-presidente, é a maior bancada da Câmara 2023.

Investigada





A bolsonarista também é acusada de racismo. Em setembro de 2020 ela publicou em suas redes sociais imagens do senador eleito Sergio Moro (União) e do ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta com os rostos "escurecidos".





A prática é considerada racista, chamada de "blackface".





De acordo com a parlamentar, o intuito era fazer uma "piada".