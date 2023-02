EUA: Bolsonaro promete seguir ativo na política brasileira

Com bandeira do Brasil às costas, Bolsonaro ora com evangélicos em evento em Orlando, na Flórida (EUA) (foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro expressou na terça-feira (31) a intenção de continuar envolvido na política do país, durante um evento em Orlando (Flórida), no qual voltou a questionar o resultado da eleição em que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva em outubro."Não podemos abandonar a política", declarou o ex-presidente de extrema-direita para quase 400 simpatizantes. "Estou com 67 anos e pretendo continuar ativo na política brasileira", acrescentou.Bolsonaro foi homenageado em um evento organizado pela 'Yes Brazil USA', uma organização conservadora criada por brasileiros que moram nos Estados Unidos.O local escolhido, o salão de festas de um restaurante localizado em um shopping center, ao lado de uma pista de boliche, ficou animando com sua chegada."Eu nunca fui tão popular. O ano passado superou muito 2018" (quando venceu as eleições), afirmou Bolsonaro, que voltou a questionar a vitória de Lula."No final das contas a gente fica com uma interrogação na cabeça. Mas vamos enfrentar, e vamos, se Deus quiser, juntos, vencer, esse momento".O político de extrema-direita viajou para a Flórida em 30 de dezembro, dois antes do fim de seu mandato, e não compareceu à cerimônia de posse de Lula.No dia 8 de janeiro, milhares de simpatizantes de Bolsonaro, insatisfeitos com sua derrota nas eleições presidenciais de outubro, atacaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília.Atos que o ex-presidente voltou a condenar na terça-feira: "Lamento o que alguns inconsequentes fizeram no dia 8 de janeiro. Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo".Longe das investigações e de um país do qual afirmou sentir muitas saudades, Bolsonaro recebeu o carinho dos seguidores em Orlando.Muitos o abraçaram, fizeram selfies e o aplaudiram quando chegou ao salão.O ex-presidente acompanhou por uma hora uma série de homenagens, uma oração em seu nome, duas canções e vários discursos com elogios a seu governo.No momento do discurso, ele foi muito aplaudido.Entre os seguidores de Bolsonaro, pessoas de todas as idades, estava Daniela Estebes.A advogada brasileira de 46 anos, moradora da Flórida, afirmou que "ele é um dos melhores presidentes que tivemos no Brasil, com certeza".Ross Caviccioli, 45 anos, lamentou a vitória de Lula."As coisas no Brasil agora não estão boas, no último mês, nas últimas semanas, e acreditamos que o Brasil merece um presidente melhor", disse.O evento de terça-feira foi o primeiro ato público de Bolsonaro desde sua chegada a Orlando, onde está morando na casa do ex-lutador de MMA José Aldo.Na segunda-feira foi anunciado que Bolsonaro deu entrada em um pedido de visto de seis meses para permanecer nos Estados Unidos.