Michelle vai a jantar do PL sem Bolsonaro: 'Ele está descansando'

Presidente do PL usou microfone para ampliar fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O jantar foi promovido pela sigla para apoiar a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à Presidência do Senado. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro participou, na noite dessa segunda-feira (30/1), de um jantar da bancada do Senado do Partido Liberal sem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionada por repórteres sobre o retorno do ex-presidente ao Brasil, Michelle evitou responder e disse que ele está nos Estados Unidos "descansando".O jantar foi promovido pela sigla para apoiar a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à Presidência do Senado.





"O Marinho representa o que o Brasil quer para o Senado. A volta da democracia, da liberdade. Aquilo que nós mais preservamos", disse Bolsonaro sobre a candidatura de Marinho.





Marinho disse a Bolsonaro que seus apoiadores estão esperando o retorno dele. Ele finalizou dizendo que os aliados do ex-presidente estão "representando o que ele ensinou".

Michelle e o PL





Peça importante nos eventos de campanha eleitoral do ex-presidente no último ano, Michelle é uma das apostas da sigla para 2026 . Após a derrota de Bolsonaro, ela ganhou o cargo de presidência do PL Mulher.





Bolsonaro nos Estados Unidos

Prestes a completar um mês nos Estados Unidos, Bolsonaro pediu ao ex-lutador para estender a estadia por cerca de um mês, até depois do Carnaval, segundo um amigo do atleta, conforme mostrou a Folha de S. Paulo na última semana.