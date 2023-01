Valdemar sugere candidatura de Michelle Bolsonaro à presidência em 2026

Inicialmente, segundo Valdemar, os planos do partido serão retomados com o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil “para conduzir a bancada de direita”.“O pessoal é muito extrema-direita. Com Bolsonaro aqui, eu estou no céu. Eles ouvem Bolsonaro. Não vão ouvir a mim”, disse.Costa Neto quer que Bolsonaro faça viagens e seja convidado para todos os eventos. O partido também faz planos para Michelle, que chegou ao Brasil na quinta-feira (26/1) desacompanhada do marido.“A Michelle (deve) cuidar da parte da mulheres (no partido). Ela tem condições. Ela pode ser candidata até a presidente da República. Ninguém sabe o dia de amanhã”, ressaltou.