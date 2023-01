Michelle Bolsonaro pagou hospedagens para servidores com cartão corporativo

Nos documentos fiscais não foram identificadas despesas de Michelle pagas com cartão corporativo (foto: Sergio Lima/AFP) A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro gastou R$ 16,2 mil no cartão corporativo para bancar a hospedagem de uma equipe de servidores em uma viagem a lazer para Alagoas. Os funcionários acompanharam Michelle para dar proteção à ex-primeira dama.

As informações foram obtidas através das notas fiscais do cartão corporativo da Presidência da República, que começaram a ser reveladas nessa segunda-feira (23/1), pela agência Fiquem Sabendo.









Ainda em abril de 2021, Michelle Bolsonaro viajou para Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto - cidades do estado de São Paulo -, e passou três dias em Caldas Novas, em Goiás, ponto turístico conhecido por águas termais. Lá, ela ficou hospedada no Hotel Thermas diRoma.





Apenas neste mês, há registro de sete viagens de parentes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Conforme as notas fiscais, há gastos do mesmo gênero em viagens privadas dos filhos Carlos e Jair Renan. Na ocasião, o cartão corporativo foi utilizado para custear a segurança da família.

Nos documentos de prestação de contas do cartão corporativo não constam despesas de Michelle ou dos filhos.





Notas fiscais





Os registros fiscais foram analisados pela Fiquem Sabendo e por repórteres do Estadão, em um trabalho feito pessoalmente nos registros da Secretaria Geral da Presidência.

As notas não são digitalizadas e a consulta, autorizada após um pedido da Fiquem Sabendo por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), foi feita "in loco", durante três dias, período em que 20% do total de notas foi averiguada pela equipe.