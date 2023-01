Bolsonaro acerta com médico e vai direto para hospital ao chegar no Brasil

Jair Bolsonaro completa, nesta segunda-feira (30/1), um mês em Orlando, nos Estados Unidos (foto: TÉRCIO TEIXEIRA / AFP)





Viagem

Jair Bolsonaro completa, nesta segunda-feira (30/1), um mês em Orlando, nos Estados Unidos. A família e ele se deslocaram à cidade onde ficam os parques da Disneylândia antes da posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Assim, o fato de não estar no Brasil, no dia 1º de janeiro deste ano, fez com que Bolsonaro não entregasse a faixa presidencial ao novo mandatário.





O prazo de 30 dias, inclusive, é o período de validade do visto destinado a "oficiais". Ainda não há a confirmação de que Bolsonaro usou desta modalidade, no entanto ele ainda era presidente do Brasil e chegou aos Estados Unidos por meio de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).





Para que continue nos EUA, ele terá de emitir novo visto, na modalidade de turista. Nesse caso, Jair Bolsonaro poderia ficar legalmente em solo norte-americano por um período seis meses, segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.





Embora não tenha divulgado quando vai retornar ao Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro combinou com seu médico Antônio Macedo para o encaminhar diretamente a um hospital, assim que aterrissar em solo brasileiro. Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Macedo disponibilizará um carro para transportar Bolsonaro do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para a unidade hospitalar Vila Nova Star, na capital paulista.