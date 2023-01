Boulos publica vídeo e sugere que Bolsonaro assume genocídio yanomami

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL- SP) publicou, nesta segunda-feira (30/1), um vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faz críticas a políticas indigenistas em Roraima e afirma que vai alterar a situação no estado onde hoje acontece uma crise humanitária entre indígenas yanomami.

Bolsonaro posa com indígenas em balanço sobre serviços de saúde em 2022

Na publicação, feita no perfil do Instagram do parlamentar, Boulos escreve como legenda: “CRIMINOSO! Em vídeo, Bolsonaro assume genocídio indígena em Roraima”. O vídeo não tem referência à data de sua gravação.