Genocídio Yanomami: Bolsonaro diz que foi o que mais teve 'atenção'

A Polícia Federal anunciou a abertura de um inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro ao povo yanomami pelo governo de Jair Bolsonaro (foto: PR/REPRODUÇÃO) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado (28/1), que nenhum governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas como o dele. A declaração foi feita nas redes sociais, em meio a polêmica envolvendo os yanomami.





“A verdade Yanomami: nunca um Governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas como Jair Bolsonaro”, escreveu.



A Polícia Federal anunciou a abertura de um inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro ao povo yanomami pelo governo de Jair Bolsonaro.

A investigação vai começar após um pedido feito por Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, um dos integrantes da comitiva que visitou o território indígena no dia 21 de janeiro.





Maior território indígena do país, a Terra Yanomami está sob emergência de saúde pública em razão da desassistência ao povo Yanomami, que enfrenta nos últimos anos o avanço do garimpo ilegal e abandono do governo.









O que significa yanomami? As respostas para essa e outras questões sobre o povo indígena Casos de desnutrição e malária são muito comuns na população local, que sofre ainda com a falta de atendimento médico regular.









Estudo do Unicef (braço da Organização das Nações Unidas para a infância) e a Fiocruz aponta que oito em cada dez crianças menores de 5 anos têm desnutrição crônica - nas regiões de Auaris e Maturacá - dentro da terra indígena.









Hoje completa uma semana desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Roraima para ver de perto a situação Yanomami, classificada por ele como desumana.