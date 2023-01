PF abre inquérito para apurar genocídio contra a etnia Yanomami

Imagens de pessoas desnutridas, contaminadas por malária e com as costelas à mostra chocaram o Brasil no fim de semana

A pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a Polícia Federal (PF) abriu, nesta quarta-feira (25/1), um inquérito para apurar possível crime de genocídio e omissão de socorro contra a etnia Yanomami, em Roraima. O inquérito vai ficar sob responsabilidade da Superintendência da PF, em Roraima.

Em nota, a corporação disse que vai "apurar os crimes de genocídio, omissão de socorro, crimes ambientais, além de outros crimes conexos em Terras Indígenas Yanomami". Como "crimes conexos" está a exploração de garimpo ilegal, com identificação dos responsáveis, financiadores, fornecedores de equipamentos e insumos e facilitadores da atividade nas terras dos yanomamis.

Estátua da Justiça foi pichada com batom por golpistas e será lavada com água e detergente

A suspeita de crime de genocídio foi levantada por Dino na segunda-feira (23/1), após receber relatos da grave crise humanitária que atinge os indígenas. Ele disse que houve "omissão da alta Administração federal". Imagens de pessoas desnutridas, contaminadas por malária, respirando com a ajuda de máscaras de oxigênio e com as costelas à mostra chocaram o Brasil no fim de semana