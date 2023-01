Telegram contraria Moraes e não bloqueia conta de Nikolas

Nikolas Ferreira, deputado federal eleito por Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Telegram contrariou o pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pediu para a Corte "reconsiderar" a decisão de bloquear o perfil do Telegram do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG).