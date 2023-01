Pastor preso por atos golpistas abriu igreja na Onda Roxa da COVID-19

Pastor não se preocupou com os fieis e abriu igreja na Onda Roxa (foto: Reprodução Pixabay)

O pastor Jorge Luiz dos Santos da cidade de Itaverava, na Região Central de Minas, continua preso no Complexo Penitenciário da Papuda no Distrito Federal. Ele teve a detenção em flagrante por participar do ato que levou à quebradeira na Praça dos Três Poderes, no DF, convertida em prisão preventiva pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.



O pastor Jorge Luiz dos Santos da cidade de Itaverava, na Região Central de Minas, continua preso no Complexo Penitenciário da Papuda no Distrito Federal. Ele teve a detenção em flagrante por participar do ato que levou à quebradeira na Praça dos Três Poderes, no DF, convertida em prisão preventiva pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.



Leia: Três pastores mineiros foram presos durante atos terroristas em Brasília O pastor Jorge Luiz já esteve preso em um outro momento, durante a pandemia, com muitos casos de pessoas infectadas pela Covid-19 e número alto de mortes pela doença. O pastor se recusou a cumprir as restrições impostas pelo governo estadual como medida de segurança para a população. E manteve a igreja aberta, mesmo sendo proibido na Onda Roxa do Plano Minas Consciente.

Na época, a PMMG prendeu o pastor na Igreja Remanescentes de Yeshua, no bairro Bananal, em Itaverava. Ele afirmou que o decreto era inconstitucional e que continuaria realizando cultos todos os dias.





O pastor não ficou sozinho e ganhou o apoio do Conselho de Pastores da cidade de Conselheiro Lafaiete, que repudiou a prisão em nota oficial.





Jorge Luiz também conquistou as defesas do vereador de Conselheiro Lafaiete pastor Angelino (PP) e do deputado federal Léo Motta (Republicanos). Eles gravaram um vídeo sustentando a atitude do pastor Jorge.





O vereador pastor Angelino foi defensor e apoiador da candidatura de Jair Bolsonaro. O deputado Léo Motta atuou no Congresso em ações conjuntas com outros parlamentares que não aceitaram a derrota de Bolsonaro no primeiro turno.





Uma delas requeria a criação de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) com a finalidade de investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade, por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal.





Outra ação foi para instituir CPI para investigar o uso político dos institutos de pesquisas eleitorais a fim de influenciar o resultado das eleições em favor de determinados candidatos, partidos ou espectro político.

Várias igrejas

O pastor Jorge Luiz do Santos representa três igrejas, ao menos uma no papel. Uma é a Igreja do Amor de Deus João, que tem CNPJ ativo desde 2016, cujo endereço corresponde ao de outra igreja, a Adoradores do Rei.





O fiel que seguir o endereço delas vai encontrar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade de Itaverava. A reportagem tentou falar com o órgão, mas a atendente, ao ser perguntada sobre as instituições religiosas e o pastor Jorge Luiz dos Santos, desligou o telefone.





No mesmo prédio, também funciona o Conselho Tutelar de Itaverava. Nesse caso, a pessoa que atendeu a ligação informou que há mais três anos não vê culto religioso no local.





A terceira igreja é a Evangélica Remanescentes Yeshua, que Jorge Luiz dos Santos não quis fechar na Onda Roxa da Covid-19.