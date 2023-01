Três pastores mineiros foram presos durante atos terroristas em Brasília

João Marciano de Oliveira, de 47 anos, dono da igreja Jesus Cristo é a Razão do Meu Viver, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, foi preso na capital federal. A informação foi adiantada pela checagem da Lupa e confirmada pelo Estado de Minas.

Também aparece na lista o pastor Jorge Luiz dos Santos, de 57, presidente da Igreja Evangélica Amor de Deus João 3:16, de Itaverava, na Região Central de Minas. Ele aparece na lista da Conversão do Flagrante em Preventiva, ou seja, foi flagrado cometendo crimes em Brasília.

O terceiro nome é o pastor Francismar Aparecido da Silva, que se apresenta como "pastor presidente” da Igreja Ministério Evangelístico Apascentar. Ele também não consta na lista de liberados pelo Supremo.

Invasão aos Três Poderes





Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo (8/1). Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília.





Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam as sedes do Três Poderes da República para pedir pelo golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de arte, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.





Após o ataque, Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar o governador Ibaneis Rocha por 90 dias.





Um dia depois dos ataques, os acampamentos de bolsonaristas golpistas foram enfim desmontados após ordem do STF. Mais de 1,2 mil foram detidos em Brasília. Concentrações também foram desfeitas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais. Na maioria dos casos, sem confrontos.

Todos os pastores são apoiadores de Bolsonaro. João Marciano e Francismar mantinham posts a favor do ex-presidente e pediam, nas redes sociais, a intervenção militar.