Lula sobre yanomamis: 'O governo brasileiro acabará com o garimpo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou, nesta segunda-feira (30/1), iniciativas para combater o garimpo ilegal nas terras dos yanomamis, em Roraima. Em conversa com a imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília, o chefe do Executivo informou que os grupos criminosos que agiram nas terras indígenas são responsabilidade do último governo, de Jair Bolsonaro (PL), e que a partir de agora o “governo brasileiro vai tirar e acabar com o garimpo em qualquer terra indígena”.





As ações visam impedir o acesso de pessoas não autorizadas pelo poder público à região, buscando não apenas impedir atividades ilegais, mas também a disseminação de doenças.









Durante uma conversa com a imprensa, Lula ressaltou: “O Estado brasileiro, quando quer tomar decisão, ele toma e acontece. Já houve um tempo que tiramos garimpeiros de determinados locais que eles não podiam invadir. Hoje assinei um decreto dando poderes às Forças Armadas, ao ministro da Defesa e ao Ministério da Saúde. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo yanomami que precisa ser tratado com respeito.”

Lula em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30/1), no Palácio do Planalto (foto: Sergio Lima / AFP)





Segundo ele, a responsabilidade é do “governo genocida” deixado por Bolsonaro . “Não é possível alguém ver aquelas imagens e ficar quieto. Tivemos um governo que poderia ser tratado como genocida porque ele é um dos culpados por aquilo acontecer. Ele que fazia propaganda que as pessoas tinham que invadir garimpo, podiam jogar mercúrio, tá cheio de discurso dele dizendo isso”, alegou.





“Então resolvemos tomar uma decisão, parar com a brincadeira e não vai ter mais garimpo. Se vai demorar um dia ou dois não sei, pode demorar um pouco, mas vamos tirar. Não vai ter mais sobrevoo, vamos proibir as barcaças de transitarem com combustível”, acrescentou.





Ele concluiu: “Vamos tirar de lá porque os yanomamis conquistaram aquela terra, eram deles antes da gente existir como brancos como os portugueses entraram aqui. Conseguiram a demarcação e precisamos dar qualidade de vida para eles, porque do jeito que estão vivendo é mais do que desumano. O governo brasileiro vai tirar e acabar com o garimpo em qualquer terra indígena a partir de agora.”