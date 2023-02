Alcolumbre articula reeleição de Pacheco no Senado já de olho em 2025

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tem o apoio do Palácio do Planalto para continuar dirigindo uma das Casas do Congresso (foto: WALDEMAR BARRETO/AGÊNCIA SENADO)





Julia Chaib, Thaísa Oliveira, Raniel Bragon e Danielle Brant





Brasília – O Senado e a Câmara dos Deputados têm reuniões marcadas para hoje, a fim de eleger as novas Mesas Diretoras para os próximos dois anos. Também tomarão posse os 27 senadores e os 513 eleitos ou reeleitos em outubro. Na Câmara, a expectativa é de reeleição tranquila de Arthur Lira (PP-AL). No Senado, a candidatura do ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN) cresceu nos últimos dias, mas Rodrigo Pacheco (PSD), eleito por Minas Gerais e que tem o apoio do Palácio do Planalto, mantém o favoritismo em busca da reeleição. Ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) se tornou uma das principais pontes do PT com o Senado. Ele é um dos responsáveis por afiançar acordos em busca da reeleição de Rodrigo Pacheco.





Em diálogo constante com integrantes da gestão Lula, Alcolumbre articula sua permanência no comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais poderosa do Senado, mas desde já mira no apoio do PT ao seu projeto de concorrer à presidência do Senado em 2025. Senadores – aliados e adversários de Alcolumbre – reconhecem que ele é individualmente uma das principais lideranças da Casa. A ele são atribuídos adjetivos como "cumpridor" de acordos e bom articulador político.

Pouco após as nomeações, dirigentes e integrantes do União Brasil reclamaram que a equipe petista conduziu o processo de forma atabalhoada e acabou contemplando principalmente Alcolumbre – na conta de quem são colocadas duas indicações: a dos ministros das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), e da Integração, Waldez Góes (PDT). Embora seja do PDT e esteja apenas licenciado do partido, o ex-governador do Amapá Waldez Góes é próximo de Alcolumbre – o senador também articulou a indicação do aliado junto a governadores da região da Amazônia.





A terceira ministra na cota do União Brasil é a deputada eleita Daniela Carneiro (RJ). Ela foi pivô da primeira crise envolvendo o governo, por causa da ligação de seu grupo político com milicianos. O caso foi revelado pela Folha. A argumentação dos críticos de Alcolumbre é que, mesmo com a entrega de três ministérios, nem metade das bancadas do União Brasil na Câmara e no Senado toparia aderir à base de Lula. A legenda se colocou como "independente" em relação ao novo governo.





Diante das reclamações, colegas de partido dizem que o clima é de desconfiança e que o senador está prestes a deixar a sigla. Procurado, Alcolumbre afirmou que vai continuar no União Brasil.





"De zero a 10, a chance de eu deixar o União Brasil é zero", disse o senador na segunda-feira. Para apaziguar a situação do partido no Senado, que terá nove integrantes com a saída de Chico Rodrigues (União Brasil-RR), Alcolumbre decidiu abrir espaço para o ex-deputado federal e senador eleito Efraim Filho (União Brasil-PB) assumir o comando da bancada.

O protagonismo de Alcolumbre também virou motivo de reclamação entre apoiadores do principal adversário de Pacheco na disputa pelo comando do Senado, o ex-ministro de Bolsonaro e senador eleito Rogério Marinho (PL-RN). Parlamentares de PL, PP e Republicanos, que fecharam apoio a Marinho e decidiram formar um bloco, afirmam que é Alcolumbre quem "põe a mão na massa" para eleger Pacheco, e ironizam que ele vai presidir o Senado indiretamente.





A participação de Alcolumbre também irritou senadores do PSD, sigla de Pacheco. Rival político do senador no Amapá, Lucas Barreto (PSD-AP) se queixou aos colegas que a eleição para a presidência da Casa neste ano parece amarrada com a de 2025. Outros integrantes da bancada também levaram as críticas sobre Alcolumbre ao próprio Pacheco. Senadores reclamaram que ele tem negociado comissões e espaço na Mesa Diretora à revelia dos colegas, e que o Senado virou um jogo de cartas marcadas.





Por outro lado, aliados de Alcolumbre afirmam que ele está apenas repetindo o que fez dois anos atrás, quando trabalhou como uma espécie de "coordenador de campanha" para fazer com que Pacheco o sucedesse na presidência do Senado. Após a vitória de Lula, Alcolumbre chegou a confidenciar a pessoas próximas que assumiria a liderança do governo se fosse convidado. Após a indicação de ministros de que isso não ocorreria, o senador decidiu perseguir a presidência do Senado mais uma vez. Petistas argumentam que a opção do governo em contemplar Alcolumbre não visa só o União Brasil, o que é corroborado por parlamentares de outras legendas.





Ex-presidente do Senado e operador do direcionamento das bilionárias verbas das emendas de relator entre os parlamentares, Alcolumbre exerce influência sobre políticos de outros partidos, no Senado e na Câmara. Petistas dizem que a aposta no senador ocorreu diante de promessas de que ele entregaria cerca de 23 votos só no Senado – ou seja, mais de um quarto da Casa. Alcolumbre foi um dos grandes responsáveis pela eleição de Pacheco como seu sucessor. Ele também foi fundamental na articulação para a aprovação da proposta de emenda à Constituição que deu margem de manobra orçamentária ao novo governo.





O PT chegou a vetar que o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) fosse alçado a ministro, o que também gerou desgastes na relação do governo com o União Brasil. Após quase um mês de conversas, porém, o governo tende a ceder a mais pedidos do União Brasil, e o cenário de adesão de votos da sigla a pautas encampadas pelos petistas é hoje melhor do que em dezembro. Elmar deve manter um indicado no comando da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e busca avançar sobre outros órgãos. (Folhapress com outras agências)