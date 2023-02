Carlos Viana declara apoio a Marinho na eleição para o Senado

O senador Carlos Viana (PL-MG) postou em suas redes sociais, nesta terça-feira (31/1), apoio ao candidato à presidência do Senado Federal Rogério Marinho (PL-RN). O "voto" veio após o partido se posicionar a favor do correligionário potiguar.A medida ocorreu dias depois de o líder do Partido Liberal, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pedir que os políticos abrissem "seus votos de uma forma transparente". A votação para a presidência da Casa legislativa é secreta, o que pode fazer com que o apoio declarado não se reverta em voto na hora do pleito.

Candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) já recebeu apoio do MDB, PT, PDT, PSB e Rede, além da sua própria sigla. As bancadas representam 42 senadores, mas alguns parlamentares não devem seguir a orientação. Três pessedistas, por exemplo, já se posicionaram favoráveis a Marinho.O político potiguar recebeu o apoio declarado de quatro partidos. PL, PP, PSDB e Republicanos, que contam com um total de 26 senadores.O União Brasil liberou sua bancada, composta por nove políticos, para votar de forma independente. Já o Podemos ainda não se posicionou.A votação para a liderança do Senado está marcada para esta quarta-feira (1/2),