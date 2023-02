Pacheco recebe apoio do MDB para sua recondução à Presidência do Senado

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ganha apoio do MDB na disputa para reeleição da presidência do Senado (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu, nesta terça-feira (31/1), o apoio formal do MDB para sua reeleição. O senador afirmou que a aliança ajuda a configurar uma frente ampla pela “defesa da democracia brasileira, do Estado de Direito, da harmonia entre os Poderes, e da independência destes Poderes”.Rodrigo Pacheco declarou ter recebido, com satisfação e responsabilidade, o apoio do MDB, histórico partido que forneceu presidentes do Senado em momentos difíceis do país. “Essa unidade e essa frente ampla que nós estamos formando com diversos partidos representará a vitória amanhã da nossa recondução à presidência do Senado, e, naturalmente, representará nos próximos dois anos um esteio de estabilidade, de diálogo, de cooperação com os demais Poderes. Obviamente sempre resguardada a independência que há de ser uma garantia da boa relação entre os Poderes”, destacou.Participaram da reunião o presidente do MDB, senador Renan Calheiros, o 1º vice-presidente do Senado e candidato à recondução, Veneziano Vital do Rêgo, o líder do MDB na Casa, Eduardo Braga, e os senadores Nilda Gondim, Giordano, Confúcio Moura, Otto Alencar, além de Renan Filho e Marcelo Castro.Eduardo Braga ressaltou que o partido está alinhado com os valores defendidos pelo presidente Rodrigo Pacheco. “Compromisso com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, com os programas de desenvolvimento, geração de emprego, renda, com agenda de reformas, de crescimento econômico”, enumerou.