Partidos fecham composição da chapa de Lira na eleição da Câmara

Acordo suprapartidário em torno de Lira (foto) vai da esquerda à direita (foto: Sergio Lima / AFP)

A chapa oficial dos acordos de partidos para disputar a Mesa Diretora com Arthur Lira como candidato à recondução à presidência da Câmara dos Deputados foi fechada ao fim da manhã desta terça-feira (31/1), data da véspera das eleições. PT e PL, diferentemente do que acontece no Senado, estão do mesmo lado.Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) está na segunda vice-presidência. O nome era a única dúvida do grupo. A lista da composição circula em mensagem interna da Câmara, via WhatsApp, entre lideranças da Casa.A discussão, conforme adiantou mais cedo o, estava se dando internamente no PL, pois até então Sóstenes Cavalcante não era consenso na bancada. Marcos Pereira (Republicanos-SP) ocupa a segunda vice-presidência. Luciano Bivar (União Brasil-PE) está na primeira secretaria; Maria do Rosário (PT-RS) na segunda; Júlio César (PSD-PI) na terceira; e Lúcio Mosquini (MDB-RO) na quarta.O último nome também foi veiculado em primeira mão pelo Correio. O pleito desta quarta-feira (1º/2) deve apenas cumprir o rito, visto que Lira é considerado o único com uma candidatura viável à vitória. Confirmado para a disputa, Chico Alencar (Psoll-RJ) colocou seu nome com apoio de sua bancada, a qual devem se restringir seus votos.PT, PSB e outros partidos da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caminham consolidados para reconduzir o atual presidente. Um dos partidos mais fiéis ao PP de Lira, o Republicanos ocupa na legislatura que se encerra nesta quarta-feira a quarta secretaria e, na atual composição, terá a primeira vice, que estava sendo disputada também pelo PL.Ao longo das duas últimas semanas, a reportagem acompanha a disputa e vinha afirmando que a composição de uma vitória anunciada teria seu desfecho horas antes do pleito.