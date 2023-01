Lula cita a mãe como exemplo no combate à violência doméstica; veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) homenageou a mãe, Dona Lindu, e afirmou que ela é um exemplo para mulheres que sofrem com violência doméstica.A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (31/01), no evento que anunciou a criação do Conselho de Participação Social e do Sistema Interministerial.Lula contou que a mãe saiu de casa com oito filhos, sem recursos, e conseguiu criá-los.

“Eu costumo ler e ver muita coisa a respeito das mulheres, que normalmente diz que as mulheres se sujeitam a coisas não confortáveis com o seu marido, porque ela não trabalha fora de casa e ela depende do dinheiro para dar comida para as crianças. Eu quero dizer para vocês, a minha mãe, Dona Lindu, que não sabia fazer “um o com um copo”, analfabeta da ponta do dedão ao último fio de cabelo, a minha mãe teve coragem de sair da casa onde a gente morava com oito filhos, ninguém trabalhava, fomos morar num barraco. E ela criou oito filhos. E todos, cinco homens e oito mulheres (sic) foram criados como cidadãos, como gente trabalhadora”, contou.