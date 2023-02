Nikolas na posse da Câmara: 'Paz não vai ter, vai ter guerra'

Nikolas Ferreira na posse da Câmara dos Deputados (foto: Reprodução/Redes Sociais) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) levou para a posse da Câmara dos Deputados, que ocorre na manhã desta quarta-feira (1º/2), placas escritas 'Pacheco Não' e 'Fora Lula'. Nikolas era vereador de Belo Horizonte e toma posse no Congresso Nacional, em Brasília, hoje.









Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Nikolas é oposição do governo Lula (PT). Ele é o deputado federal eleito por Minas Gerais com o maior número de votos da história.

"Vamos para cima. Porque a paz, não vai ter aqui. Vai ter guerra. Fizeram quatro anos de guerra contra a gente, agora chegou a época da colheita", disse o deputado.

O momento foi publicado nas redes sociais dele na manhã de hoje. Elas estavam bloqueadas até ontem por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), devido à investigação sobre o envolvimento do parlamentar na invasão do Congresso Nacional, em Brasília.

Nikolas também foi alvo de investigação no inquérito das fake news.

PL na Câmara

Com 99 deputados, o PL, sigla da deputada e do ex-presidente, é a maior bancada da Câmara 2023.