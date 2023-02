Bolsonaro sobre governo Lula: Se continuar assim, não vai durar muito tempo

Nos Estados Unidos, Bolsonaro criticou primeiro mês do governo Lula (foto: CHANDAN KHANNA/AFP )



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acredita que governo Lula (PT) não "vai durar muito tempo". Durante um evento em Orlando, na Flórida, nessa terça-feira (31/1), Bolsonaro comentou o primeiro mês do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Não é fácil governar o país com teto de gastos". É a primeira vez que o ex-presidente fala em público nos Estados Unidos.













No dia 13 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para que Bolsonaro seja incluído como alvo em um dos inquéritos que investigam os responsáveis pela invasão do Congresso Nacional, em Brasília, no dia 8 de janeiro.