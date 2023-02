Aras no STF em abertura do ano Judiciário: 'Democracia, eu te amo'

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Aras reforçou a importância do resultado das urnas eletrônicas no processo democrático. "O voto deve ser respeitado pela sociedade, especialmente pelos que não obtiveram a maioria ou a proporção necessária e deve ser mais ainda igualmente respeitado por todas as instituições constitucionais".





O procurador ressaltou a importância da liberdade de expressão, mas também pediu respeito às instituições.





Em discurso no STF, Aras enfatizou a democracia (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF) "A polarização política, expressão legítima da intensidade e diversidade da vida democrática em um país plural e multicultural, exige também o respeito às diferenças e a promoção da cultura da tolerância é um dever permanente de todos".

Para Aras, a cerimônia representa um dos grandes momentos da história da República brasileira. O procurador destacou que é um momento de "pacificar" e "reconciliar".





"É hora de pacificar, é hora de reconciliar. A sociedade passou por um certame eleitoral, a majoritariedade inerente a esse processo eleitoral se expressou nas urnas. É hora de voltarmos à normalidade das instituições e das pessoas, é hora de fazer a paz, é hora de seguirmos em frente e lembrar que cada brasileiro tem deveres com a República".





(Com colaboração Rafaela Gonçalves - Correio Braziliense)









Na sessão de abertura do ano Judiciário, o procurador-geral da República, Augusto Aras, destacou a importância da democracia. Na cerimônia que marca a volta dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (1º/2), Aras fez alusão a uma poesia, sem citar o nome, dizendo que os brasileiros devem ressaltar o seu amor pela democracia.