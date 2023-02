Câmara de BH tem novos vereadores e discussão ideológica em retorno

Casa cheia: posse de novos suplentes levou apoiadores às galerias do plenário (foto: Túlio Santos/EM/ D.A. Press)

Seis novas caras fizeram parte da 1º reunião do plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2023 nesta quarta-feira (1/2). Os parlamentares são suplentes de componentes da Casa que se elegeram deputados estadual e federal.



Assumiram Loíde Gonçalves (Podemos) no lugar de Nely Aquino (Podemos), eleita deputada federal; Cida Falabella (Psol) na cadeira de Bella Gonçalves (Psol), eleita deputada estadual; Uner Augusto (PRTB) na vaga de Nikolas Ferreira (PL), eleito deputado federal; Wagner Ferreira (PDT) no lugar de Duda Salabert (PDT), eleita deputada federal; Maninho Félix (PSD), que substitui Bim da Ambulância (Avante), eleito deputado estadual; e Bruno Pedralva (PT), sucessor de Macaé Evaristo (PT), eleita deputada estadual. Seis novas caras fizeram parte da 1º reunião do plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2023 nesta quarta-feira (1/2). Os parlamentares são suplentes de componentes da Casa que se elegeram deputados estadual e federal.Assumiram Loíde Gonçalves (Podemos) no lugar de Nely Aquino (Podemos), eleita deputada federal; Cida Falabella (Psol) na cadeira de Bella Gonçalves (Psol), eleita deputada estadual; Uner Augusto (PRTB) na vaga de Nikolas Ferreira (PL), eleito deputado federal; Wagner Ferreira (PDT) no lugar de Duda Salabert (PDT), eleita deputada federal; Maninho Félix (PSD), que substitui Bim da Ambulância (Avante), eleito deputado estadual; e Bruno Pedralva (PT), sucessor de Macaé Evaristo (PT), eleita deputada estadual.





Com presença de apoiadores, os suplentes de Duda Salabert e Nikolas Ferreira foram os mais aplaudidos na cerimônia de posse. Uner Augusto também recebeu algumas vaias antes de assumir. Os vereadores foram os mais votados na eleição municipal de 2020 e tiveram posicionamentos completamente divergentes durante os mandatos.





Estado de Minas, Wagner Ferreira (PDT) Durante as primeiras votações e pronunciamentos, os novos vereadores demonstraram que devem manter as agendas dos parlamentares que os precederam. Em entrevista ao, Wagner Ferreira (PDT) afirmou que pretende manter a linha de atuação da deputada federal Duda Salabert na Câmara Municipal.





Salabert integrava a bancada governista, em apoio ao prefeito Fuad Noman (PSD) na Câmara, posição a ser mantida por Ferreira. O vereador recém-empossado também disse que trabalhará com as mesmas bandeiras da parlamentar.





"Nós temos compromisso com as pautas da deputada Duda Salabert, em especial a defesa do meio-ambiente, dos direitos humanos e da educação. Nós vamos dar seguimento a essas pautas, mas também a gente traz uma defesa do serviço público de qualidade, do esporte e do lazer, que é fundamental para a cidade. Sabemos que este momento é muito desafiador, mas a gente está animado e preparado para esse desafio", disse à reportagem.





Ferreira ainda destacou que tem expectativas positivas para iniciar o mandato sob a presidência de Gabriel Azevedo (sem partido) no Legislativo Municipal. Segundo o pedetista, o líder da Câmara favorece o diálogo e permitirá a discussão de pautas com todos os parlamentares e movimentos sociais.



Primeira discussão





Durante a reunião, alguns dos recém-empossados já protagonizaram a primeira discussão do ano na Câmara Municipal . Uma moção de protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tomou conta da pauta e transformou o plenário em cenário de ataques e embate ideológico que remeteu à campanha presidencial do ano passado.





A moção foi colocada em votação após dezenas de pronunciamentos de vereadores que levaram o debate para embates ideológicos, críticas a movimentos sociais, governos de esquerda na América Latina e ataques a Lula e a Bolsonaro. O resultado, por 23 a 9, foi favorável ao envio da moção ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).





Encaminhada ao plenário em novembro de 2022, a moção entrou em pauta para que a votação sobre a aprovação do protesto não fosse simbólica, ou seja, que os vereadores tomassem decisão nominal sobre o tema. Foi aprovado que a deliberação seria aberta.





Bruno Pedralva (PT), que assumiu hoje a vaga da deputada estadual Macaé Evaristo (PT), foi o primeiro a se manifestar sobre o tema. Ele se opôs à moção e citou a ação do STF para punição dos responsáveis pelos atos golpistas de 8 de janeiro.





Na sequência, Uner Augusto (PRTB), suplente de Nikolas Ferreira (PL), foi ao microfone do Plenário Amynthas de Barros. Ele disse que Moraes tem uma postura ativista e que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez censura prévia durante a campanha presidencial.





Em vários pronunciamentos, o substituto de Nikolas fez críticas ao julgamento sobre células-tronco no STF em 2013, disse que a produtora de vídeos Brasil Paralelo sofreu censura da Justiça Eleitoral e defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele não incitou os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.





“No meu primeiro dia já estou vendo a formação de fake news aqui, disseram que o presidente Bolsonaro incentivou os atos em Brasília. Cadê as provas? [...] Golpismo pra mim é o MST invadir e destruir o ministério da Agricultura e o que o Partido dos Trabalhadores fez? Fez uma nota de apoio a isso, como apoiou as piores ditaduras da América Latina. Dizer que houve apoio do presidente (Bolsonaro) a atos golpistas é canalhuce”, disse Uner.



Embates ideológicos





Em razão da posse dos suplentes, as galerias do plenário estavam cheias, e a participação de apoiadores de parlamentares de diferentes espectros políticos esquentou o debate. Em repetidas oportunidades, o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (sem partido) precisou interromper a fala dos vereadores para pedir silêncio aos presentes.





A discussão entre os parlamentares rapidamente saiu do tema da crítica a Moraes para se ater a embates ideológicos. Vereadores de direita afirmaram que Lula já tomou decisões favoráveis a libertação do aborto e fizeram repetidas menções aos governos da Nicarágua, Argentina e Venezuela. Membros de partidos de esquerda focaram em críticas aos atos golpistas, ao governo de Jair Bolsonaro e à situação dos Yanomamis.





Alguns dos defensores da moção defenderam que ela foi escrita antes dos atos golpistas de 8 de janeiro e que, portanto, seria uma manifestação pela liberdade de expressão e contra o que consideram ativismo judicial. Do outro lado, parlamentares contrários à representação alegavam que a destruição das sedes dos Três Poderes em Brasília deveria alterar o posicionamento de quem antes defendia a crítica formal a Alexandre de Moraes.





Os vereadores que se pronunciaram favoravelmente à moção foram Irlan Melo (Patriota), Fernanda Altoé (Novo), Flávia Borja (PP), Uner Augusto (PRTB), José Ferreira (PP) e Cleiton Xavier (PMN). Manifestaram-se de forma contrária os parlamentares Bruno Pedralva (PT), Cida Falabella (PSOL), Iza Lourença (PSOL), Pedro Patrus (PT) e Wagner Ferreira (PTB).



Protesto





Na porta da Câmara Municipal, membros do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e movimentos pelo direito à moradia e em defesa do meio ambiente protestaram contra alterações no plano diretor antes da primeira reunião do ano. O tema também foi trazido à tona por vereadores durante a sessão no Plenário Amynthas de Barros.





Os manifestantes pedem que não seja aprovado um pacote de medidas que, entre outros efeitos, determina o adiamento da necessidade de pagamento de outorga onerosa por construtoras que pretendem construir em áreas superiores ao permitido por legislação. Segundo os movimentos e parlamentares que se opõem ao projeto, a ideia foi articulada pelo presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, o vereador Bráulio Lara (Novo) e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).





O plano diretor da capital foi aprovado em 2019 e todos seus instrumentos e parâmetros entrariam em vigor em fevereiro deste ano. As outorgas onerosas, reclamadas pelos protestantes, é um mecanismo que prevê que construtoras que desejam extrapolar os limites determinados no plano devem pagar ao município um valor que é destinado em moradias populares, urbanização de vilas e favelas e melhorias nos bairros.



Novidades





A primeira reunião do ano começou precedida pelo descerramento do mural “Belo Horizonte: do século XVIII ao século XXI”, da artista Yara Tupynambá, que estava no Plenário Amynthas de Barros.



A obra da mineira de Montes Claros é dividida em dois módulos que retratam momentos simbólicos para a história de Belo Horizonte, desde a chegada dos bandeirantes, o estabelecimento de imigrantes na capital, a atuação de movimentos populares e também de políticos na cidade.