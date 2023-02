Câmara Municipal de BH define composição de comissões temáticas

Plenário Amynthas de Barros, na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (1/2) durante primeira reunião do ano (foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press) As comissões permanentes da Câmara Municipal de Belo Horizonte foram definidas pelo presidente da casa, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido). A composição é vigente pelo próximo biênio e é formada por membros efetivos e suplentes.









Em entrevista ao Estado de Minas, o membro efetivo da comissão de Orçamento e Finanças Públicas, Cleiton Xavier (PMN) destacou que o trabalho para os próximos dois anos será focado na fiscalização do emprego de verbas públicas pela Prefeitura de Belo Horizonte e elencou áreas prioritárias para sua atuação.

Câmara de BH aprova moção contra Alexandre de Moraes após bate-boca

“É uma comissão que exige muita responsabilidade porque temos mais de R$ 15 bilhões para acompanhar a execução pela prefeitura e nós trabalharemos com muita seriedade para poder cumprir o nosso papel fiscalizador do uso do dinheiro público. O transporte; o serviço de saúde, que recebemos reclamações de vários postos que não tem, por exemplo, pediatria há muito tempo; e as obras contra enchentes em Belo Horizonte deverão ser objetos de muita atenção”, afirmou.





Veja a composição das comissões:





Administração Pública





Efetivos





Wilsinho da Tabu (PP)

Cláudio do Mundo Novo (PSD)

Rubão (PP)

Iza Lourença (Psol)

Wagner Ferreira (PDT)









Suplentes





Wesley (PP)

Fernando Luiz (PSD)

Henrique Braga (PSDB)

Wanderley Porto (Patriota)

Pedro Patrus (PT)









Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário





Efetivos





Bráulio Lara (Novo)

Henrique Braga (PSDB)

Wesley (PP)

Fernando Luiz (PSD)

Sérgio Pinho Tavares (PL)









Suplentes





Wilsinho da Tabu (PP)

Ciro Pereira (PTB)

Helinho da Farmácia (PSD)

Professor Claudiney Dulim (Avante)

Reinaldo Gomes (MDB)









Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor





Efetivos





Pedro Patrus (PT)

Gilson Guimarães (Rede)

Bruno Miranda (PDT)

Professor Claudiney Dulim (Avante)

Léo Burguês (União Brasil)





Suplentes





Iza Lourença (Psol)

Bruno Pedralva (PT)

Cida Falabella (Psol)

Miltinho CGE (PDT)

Juninho Los Hermanos (Avante)





Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo





Efetivos





Marcela Trópia (Novo)

Professora Marli (PP)

Flávia Borja (PP)

Cida Falabella (Psol)

Álvaro Damião (União Brasil)





Suplentes





Marilda Portela (Cidadania)

Rubão (PP)

Uner Augusto (PRTB)

Léo Burguês (União Brasil)

Marcos Crispim (PP)









Legislação e Justiça





Efetivos





Fernanda Altoé (Novo)

Irlan Melo (Patriota)

Jorge Santos (Republicanos)

Uner Augusto (PRTB)

Ramon Bibiano (PSD)





Suplentes





Marcela Trópia (Novo)

Professor Juliano Lopes (Agir)

Cleiton Xavier (PMN)

Sérgio Pinho Tavares (PL)

Maninho Félix (PSD)





Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana





Efetivos





Ciro Pereira (PTB)

Professor Juliano Lopes (Agir)

Marcos Crispim (PP)

Wanderley Porto (Patriota)

Miltinho CGE (PDT)





Suplentes





Irlan Melo (Patriota)

Bráulio Lara (Novo)

Ramon Bibiano (PSD)

Dr. Célio Frois (PSC)

Wagner Ferreira (PDT)









Mulheres





Efetivos





Cida Falabella (Psol)

Flávia Borja (PP)

Loíde Gonçalves (Podemos)

Marcela Trópia (Novo)

Professora Marli (PP)









Suplentes





Iza Lourença (Psol)

Léo Burguês (União Brasil)

Marilda Portela (Cidadania)

Fernanda Altoé (Novo)

Rubão (PP)









Orçamento e Finanças Públicas





Efetivos





José Ferreira (PP)

Cleiton Xavier (PMN)

Loíde Gonçalves (Podemos)

Juninho Los Hermanos (Avante)

Marilda Portela (Cidadania)





Suplentes





Fernanda Altoé (Novo)

Jorge Santos (Republicanos)

Professora Marli (PP)

Álvaro Damião (União Brasil)

Gilson Guimarães (Rede)









Saúde e Saneamento





Efetivos





Reinaldo Gomes (MDB)

Dr. Célio Frois (PSC)

Helinho da Farmácia (PSD)

Maninho Félix (PSD)

Bruno Pedralva (PT)









Suplentes

Cláudio do Mundo Novo (PSD)

José Ferreira (PP)

Loíde Gonçalves (Podemos)

Flávia Borja (PP)

Bruno Miranda (PDT)