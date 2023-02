Suplente de Duda Salabert assume na Câmara de BH e diz o que vai defender

'Nós temos compromisso com as pautas da deputada Duda Salabert, em especial a defesa do meio-ambiente, dos direitos humanos e da educação', disse o vereador (foto: Tulio Santos /EM/D.A Press)

O vereador Wagner Ferreira (PDT) afirmou que pretende manter a linha de atuação da deputada federal Duda Salabert na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Ele assumiu o cargo nesta quarta-feira (1°/2), na vaga da parlamentar, que foi eleita para a Câmara dos Deputados.

Salabert integrava a bancada governista, em apoio ao prefeito Fuad Noman (PSD) na Câmara, posição que será mantida por Ferreira. O vereador recém-empossado também disse que trabalhará com as mesmas bandeiras da parlamentar.





Ferreira ainda destacou que tem expectativas positivas para iniciar o mandato sob a presidência de Gabriel Azevedo (sem partido) no Legislativo Municipal. Segundo o pedetista, o presidente da Câmara favorece o diálogo e permitirá a discussão de pautas com todos os parlamentares e movimentos sociais.





Uma das pautas que Wagner Ferreira já sinalizou de forma contrária é a do PL 458/2022, que propõe alterações no projeto do Plano Diretor da cidade, dentre elas o adiamento da cobrança de outorga onerosa a construtoras que desejam construir em áreas superiores ao permitido por legislação.





"Esse novo pacote que está sendo discutido aqui na Câmara não ouviu os movimentos sociais. Eu já recebi uma carta dos movimentos em defesa do plano diretor. Os movimentos vão ser ouvidos e vão se manifestar aqui no parlamento", disse.





Na porta da Câmara Municipal, movimentos pelo direito à moradia protestaram contra as alterações no plano diretor antes da primeira reunião em Plenário do ano.