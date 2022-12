Duda Salabert mostra momentos de tensão em Brasília: 'Cenário de guerra'

A vereadora de Belo Horizonte e deputada federal eleita, Duda Salabert (PDT-MG), foi testemunha ocular dos atos violentos que aconteceram em Brasília na noite de ontem (12/12), após a prisão do Cacique Tserere , bolsonarista que liderava manifestações em frente aos quartéis do Exército na capital federal.

Via redes sociais, Duda mostrou vídeo do momento em que os vândalos atearam fogo nas vias e jogaram bombas . A futura congressista também registrou a tentativa dos manifestantes em invadirem o Shopping Brasília e o hotel em que ela estava hospedada. Duda estava no Distrito Federal para participar da diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).