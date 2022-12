Blogueiro bolsonarista se refugia no Alvorada temendo prisão, diz advogado

"Que eu saiba, não há nenhum mandado de prisão contra mim. A minha entrada no Alvorada por volta das 21h desta segunda-feira não tem nenhuma relação com refúgio de prisão", afirmou Eustáquio (foto: Reprodução/Redes sociais) CNN Brasil, que a recebeu pelo advogado Levi de Andrade. O blogueiro Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito das fakes news, teria ido ao Palácio da Alvorada por temer ser preso. A informação é da, que a recebeu pelo advogado Levi de Andrade.





“A informação que ele me deu é que ele estava dentro do Alvorada. Ele estava lá e quando soube do mandado de prisão contra o cacique me pediu para ajudá-lo”, disse o advogado.









“Eu não confirmei essa informação de que há um mandado contra ele. Quando há mandado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) não conseguimos saber. Fica em sigilo até cumprir”, afirmou. Ele também afirmou que Eustáquio teria entrado no Alvorada com outros dois ativistas.





Na madrugada desta terça-feira (13/12), Eustáquio publicou um vídeo negando ter ido ao Alvorada por temer ser preso.

“Que eu saiba, não há nenhum mandado de prisão contra mim. A minha entrada no Alvorada por volta das 21h desta segunda-feira não tem nenhuma relação com refúgio de prisão”, afirmou Eustáquio.





“Antes de entrar no Palácio do Alvorada, liguei para meu advogado e pedi a ele que fosse à sede da PF dar toda assistência jurídica ao cacique Tserere e que minha bateria estava acabando, portanto, não conseguiria falar com ele nas próximas horas”, acrescentou.