Sem comentar atos de Brasília, Bolsonaro participa de evento da Marinha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não se pronunciou sobre os atos violentos que aconteceram em Brasília, na noite de ontem (12/12), após a prisão do Cacique Tserere Xavante. No entanto, o mandatário cumpre agenda em evento da Marinha, na manhã de hoje (13/12).

Bolsonaro participa da Cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro e Imposição da Medalha Mérito Tamandaré às 10h. O compromisso, que vai durar uma hora, consta na agenda oficial do presidente.





Presidente Jair Bolsonaro participa de evento da Marinha, mas ainda não se manifestou sobre os atos violentos de Brasília que aconteceram na noite de ontem (12/12) (foto: Alan Santos/PR)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro atearam fogo em veículos após a prisão do Cacique Tserere , solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Os manifestantes entraram em conflito com a Polícia Militar do Distrito Federal e tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília na noite de ontem (12/12). Placas de sinalização também foram depredadas pelos manifestantes. Eles exigiam a liberdade do cacique Tserere Xavante.

Leia tambpem: Saiba quem é Cacique Tserere, bolsonarista preso pela PF em Brasília

Da parte do governo, somente o ministro da Justiça, Anderson Torres, se pronunciou sobre o caso vias redes sociais. Ele afirmou que está em contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal buscando conter a violência e restabelecer a ordem.

"Desde o início das manifestações em Brasília, o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estrito contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal, a fim de conter a violência, e restabelecer a ordem. Tudo será apurado e esclarecido. Situação normalizando no momento", escreveu Anderson Torres.