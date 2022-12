Dino sobre bolsonaristas: 'Confundem liberdade de expressão com crimes'

Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA) afirma que Estado Democrático de Direito tem o dever de agir (foto: Reprodução)

Indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como futuro ministro da Justiça, o senador Flávio Dino (PSB-MA) afirmou, após atos de vandalismos perpetrados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa segunda-feira (12/12), que as medidas de responsabilização seguirão sendo adotadas e que o Estado Democrático de Direito tem o dever de agir."Esses manifestantes confundem a liberdade de expressão com o cometimento de crimes", afirmou o político maranhense. Os manifestantes atearam fogo em cerca de dez veículos em Brasília. Alguns tentaram empurrar um ônibus do alto de um viaduto.

Lula

Segundo informações, a prisão do cacique Serere Xavante, apoiador de Bolsonaro, responsável por ameaças ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministros do Supremo Tribunal Federal, acarretou em uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. A Polícia Militar foi chamada para controlar a situação e entrou em conflito com os manifestantes."As medidas de responsabilização já foram adotadas. As que foram adotadas hoje (ontem) e as que serão adotadas a partir de amanhã (hoje), irão prosseguir. Não há hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado democrático de direito tem mais que o direito, tem o dever de agir", taxou Dino, que prosseguiu afirmando que é "um caminho de defesa da lei".Flávio Dino afirmou que algumas pessoas estão divulgando versões falsas sobre a segurança do presidente eleito e aproveitou o momento para negar as falas."Em nenhum momento o presidente Lula foi exposto a qualquer risco. Presidente Lula esta em absoluta segurança e assim prosseguirá até o momento da posse", concluiu o futuro ministro.