Vídeo: bolsonaristas tentam jogar ônibus de viaduto em Brasília

Bolsonaristas tentaram empurrar ônibus do alto de um viaduto em Brasília (foto: Reprodução/Twitter)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram jogar um ônibus de cima de um viaduto em Brasília, nesta segunda-feira (12/12). Os manifestantes também incendiram ao menos dez veículos.O conflito começou quando a Polícia Federal prendeu o cacique Serere Xavante, indígena bolsonarista, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).Xavante foi um dos integrantes do grupo que invadiu a sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília no dia 2 de dezembro.Inconformados com a detenção de Serere, os manifestantes tentaram invadir a sede da PF na capital federal. A Polícia Militar foi chamada para tentar controlar a situação e precisou usar spray de pimenta e munição não letal contra os bolsonaristas.Após o confronto, os participantes dos atos fecharam ruas, atearam fogo em carros e ônibus e quebraram placas e lixeiras nas ruas. Vídeos difundidos nas redes sociais mostram os vândalos armados com pedaços de pau.Os protestos de grupos bolsonaristas duram desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, em 30 de outubro.Os eleitores de Bolsonaro não aceitam a derrota para Lula nas urnas e pedem intervenção militar do Exército na política para que o atual presidente da República continue no poder.