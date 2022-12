Lula se emociona e chora durante discurso de diplomação no TSE

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou durante o discurso na solenidade de sua diplomação como presidente eleito, na tarde desta segunda-feira (12/12), no Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Lula também agradeceu ao povo brasileiro por o eleger pela terceira vez. “Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo em conceder para alguém, que tantas vezes foi questionado por não ter diploma universitário”, emocionou o petista.





Enquanto chorava, a plateia aplaudiu o presidente eleito. “Quem passou pelo que passei, nesses últimos anos, e está aqui agora, é a certeza de que Deus existe”, completou.

O presidente eleito ainda disse que sabe o "quanto custou" aos brasileiros a "espera para reconquistar a democracia no pais". Segundo ele, todos os esforços serão feitos para honrar o compromisso que assumiu durante a campanha presidencial.

Participaram da mesa oficial da solenidade autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo. Mais de mil pessoas foram convidadas e 280 confirmaram a presença.





Entre os convidados estiveram os ex-presidentes Dilma Rousseff, José Sarney, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, deputados e senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), membros do governo de transição e familiares dos eleitos, como a esposa de Lula, Janja Silva, e de Alckmin, Lu Alckmin.

Solenidade de Diplomação

A diplomação é a cerimônia em que a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e, por isso, estão aptos para assumirem seus cargos. A posse de Lula e Alckmin ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2023.