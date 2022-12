Vídeo: Bolsonaristas fazem oração contra diplomação de Lula

BE

Dezenas de apoiadores de presidente Jair Bolsonaro (PL) rezaram suplicando por atenção divina (foto: Bernardo Estillac/EM/D.A press) No acampamento de bolsonaristas em frente ao Quartel do Exército na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, as demandas por um Golpe de Estado liderado pelas Forças Armadas deu lugar a um apelo divino contra a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (12/12).









Liderados por um porta-voz em cima de um trio, dezenas de apoiadores de presidente Jair Bolsonaro (PL) rezaram suplicando por atenção divina. "Ele pode até ser diplomado, gente, mas não vai assumir. Em nome de Jesus", disse o líder do grupo ao fim da prece.





Manifestantes ocupam uma das faixas de cada sentido da Avenida Raja Gabaglia há 43 dias em negação do resultado das urnas. Com faixas e cantos, eles pedem intervenção militar para impedir a posse do presidente eleito Lula.

Durante a oração, cada trovão era comemorado como uma resposta divina aos pedidos. "A voz de Deus é voz de trovão. Nunca vi trovão com sol, gente", disse o porta-voz no trio-elétrico, inflamado os manifestantes.