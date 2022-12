Bolsonaristas são presos por suspeita de agredir homem com bastão

O cotovelo da vítima trincou e o punho ficou quebrado com os golpes de bastão (foto: Arquivo Pessoal/João Átila)

Um homem de 34 anos foi agredido com golpes de bastão nesta segunda-feira (5/12), em Formiga, no Centro-Oeste de Minas, por manifestantes bolsonaristas acampados na porta do "Tiro de Guerra". João Átila da Silva Leão foi reclamar sobre os incômodos causados à vizinhança pelo protesto. Os suspeitos foram presos.

Os bolsonaristas estão acampados no local, que fica no Bairro Sagrada Família, há cerca de um mês em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito tem 56 anos. Ele estava acompanhado de outro manifestante, de 41, que teria difamado a vítima.



A ocorrência



João Átila passeava com o cão dele, assim como de praxe, quando falou com os manifestantes acampados na rua que eles estavam incomodando os moradores devido à movimentação. Dois deles, então, reagiram.



Irmã da vítima, Mayra Issa contou que, enquanto um dos bolsonaristas rebatia com agressões verbais, o outro, de 56 anos, acertou o irmão dela com um golpe de bastão. Ao tentar se defender, escondendo o rosto, a arma atingiu o punho dele.



Com a agressão, o cachorro de João Átila se assustou e, para evitar que avançasse contra o agressor, ele o segurou. Entretanto, segundo Mayra, mesmo sem a reação do irmão, o suspeito desferiu outro golpe que acertou o cotovelo.



A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele sofreu fratura no punho e o cotovelo ficou trincado.



Raiva e angústia



Essa não é a primeira vez que o protesto é alvo de reclamações. Segundo Mayra Issa, outros moradores já haviam reclamado dos incômodos gerados pelos manifestantes.



A vizinhança, segundo ela, é formada praticamente por idosos. Um deles é a avó dela, de 80 anos, que está sob os cuidados do irmão.



O acampamento está instalado há cerca de um mês na Porta do "Tiro de Guerra". Mayra diz que, ao longo deste período, é comum barulho gerado por músicas, churrascos e foguetório.



“É revoltante, inaceitável. É uma mistura de angústia e raiva de ver que é uma manifestação nem um pouco pacífica, não é com a intenção de melhorar, estão sendo, na verdade, manifestações agressivas”, desabafou.



Enquanto João Átila se recupera, a família estuda quais medidas deverão ser tomadas contra os agressores. Mayra ainda relata que o irmão tem sofrido ameaça por manifestantes que continuam acampados no local.



“Precisa ser feito algo e a gente tem que analisar porque ele está sofrendo ameaça. Continuam pessoas lá. Eles falam que estão mexendo com cachorro grande”, contou.



Os dois suspeitos, de acordo com a Polícia Militar, foram presos. O homem de 56 anos pelo crime de lesão e o outro, de 41 anos, por difamação.

*Amanda Quintiliano especial para o EM