Bolsonaro chora ao abraçar criança em encontro com apoiadores

Bolsonaro acenou a apoiadores (foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a receber apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, neste domingo (11/12). Ao abraçar uma criança que acompanhava os manifestantes, Bolsonaro se emocionou e chorou. Diferentemente do outro encontro com aliados, na última sexta-feira (9), o chefe do Executivo evitou discursar.