Bolsonaristas encaram chuva em protesto na Raja: 'Os patriotas estão aqui'

Bolsonaristas na Avenida Raja Gabaglia, em BH (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nem a forte chuva que caiu sobre Belo Horizonte na noite deste sábado (10/12) afastou manifestantes bolsonaristas dos protestos em frente ao quartel do Exército na Avenida Raja Gabaglia, bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul da capital.Em vídeo que circula nas redes é possível ver apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em meio ao temporal na cidade. Alguns se protegiam sob uma tenda, enquanto outros usavam capa de chuva ou guarda-chuva ao mesmo tempo em que balançavam a bandeira do Brasil."Olha a chuva que está caindo aqui na Raja neste momento. Olha isso! E os patriotas estão aqui, ó. Não arredam o pé! Hoje, 10 de dezembro de 2022, 19h53. Olha isso, gente! Olha isso! Estão no quartel na Raja Gabaglia. Dia 10 de dezembro de 2022", narra uma mulher.Os eleitores de Bolsonaro se recusam a aceitar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, em 30 de outubro, com 50,9% dos votos válidos (60,3 milhões), contra 49,1% do presidente (58,2 milhões). Os manifestantes escolheram a Companhia de Comando da 4ª Região Militar, na Raja Gabaglia, como ponto de encontro em BH.