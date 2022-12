Múcio sobre as Forças Armadas: 'Não têm interesse em golpe'

O futuro Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que as Forças Armadas não têm interesse em apoiar um golpe militar para tentar impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar disso, ele acredita que os próximos dias do presidente eleito serão "os mais difíceis".Segundo Múcio, o governo eleito precisará "dos mais comportados" e daqueles que "zelam pela democracia" nos dias que faltam para fechar o ano. A declaração foi dada em entrevista àPara José Múcio, nas Forças Armadas há suas preferências: existem militares que gostam do governo Bolsonaro e outros que se identificam com os ideais do presidente eleito Lula. Ainda assim, segundo o futuro ministro, corporação não está disposta a apoiar um golpe militar."As Forças Armadas têm demonstrado que não apoiam qualquer movimento desse. Evidentemente tem suas preferências [...]. As Forças Armadas são uma instituição do Estado brasileiro, não de quem está comandando o Estado brasileiro. A sociedade respeita as Forças Armadas pela sua união, pela sua força e pela sua responsabilidade. Eles tiveram muitas oportunidades de exercitar essa falta de patriotismo".