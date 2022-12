Bolsonaristas se manifestam em shopping de Brasília: 'Lula ladrão'

Entre as teorias conspiratórias compartilhadas estão a de que as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas para dar a vitória a Lula e que o Partido dos Trabalhadores vai instaurar um regime comunista no Brasil.

Lula foi eleito presidente da República com 60,3 milhões de votos no segundo turno (50,9% dos válidos), contra 58,2 milhões de Jair Bolsonaro (49,1%).



Aos 77 anos, o petista tomará posse para o mandato de 2023 a 2026 em 1º de janeiro. Ele dirigiu o país de 2003 a 2010. A onda de protestos pelo Brasil já dura mais de um mês. Insatisfeitos com o resultado das urnas, vários bolsonaristas acampam em rodovias e nas entradas de quartéis do Exército.

Bolsonaristas se reuniram em shopping de Brasília (foto: Reprodução)

Dezenas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) protestaram neste sábado (3/12) contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de outubro.Com roupas nas cores verde e amarelo, os manifestantes se reuniram no Park Shopping, em Brasília, e gritaram "Lula ladrão, seu lugar é na prisão".Também foram exibidos cartazes com frases "Mundo, o Brasil pede socorro" e "Justiça corrompida".De acordo com relatos recebidos pelo Correio Braziliense, joalherias e outras lojas fecharam as portas com medo da movimentação no piso térreo.