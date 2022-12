Flávio Bolsonaro se esconde de bolsonaristas após reunião com Pacheco

O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (PL), senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (foto: Evaristo Sá/AFP)

O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (PL), senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), saiu pela porta dos fundos de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para evitar ser visto no local por manifestantes bolsonaristas que protestavam contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Flávio estava no gabinete de Pacheco com outros senadores conversando sobre questões do dia, como o adiamento da votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que recria o "quinquênio" para juízes, procuradores e defensores públicos.

Ao tentar sair do local, se deparou com um protesto comandado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) que pedia o impeachment de Moraes. Os manifestantes participavam de uma audiência pública convocada pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE) para discutir a fiscalização das inserções de propagandas políticas eleitorais.

Para não ser visto saindo do gabinete de Pacheco, que também é criticado por bolsonaristas, o senador então decidiu usar a porta dos fundos, mais discreta.