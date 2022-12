Carla Zambelli incita golpe em posse de Lula: 'É hora de se posicionar'

"Dia 1º de janeiro, senhores generais quatro estrelas, vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar?", questionou ela.

Gilmar Mendes determina depoimento de Zambelli sobre perseguição com arma

Zambelli fez alusão a uma nota divulgada pelo Exército Brasileiro, em que o órgão responde às alegações de que haveria generais que se posicionaram contra uma ação das Forças Armadas. "Os militares da ativa, por definição legal e por compromisso com a Nação Brasileira, são apartidários em suas condutas, preservando os valores pertinentes à carreira das Armas", diz a carta.

Carla Zambelli divulga vídeo em que exige que as Forças Armadas se 'posicionem'

A deputada pede ainda que os militares atendam os pedidos dos manifestantes que ocupam as portas de quartéis em diversas cidades do Brasil e pedem que as Forças Armadas "salvem o Brasil"